Союзные войска продолжают бои в поселке Первомайское на Авдеевском направлении. Батальон «Сомали» и 11 полк Народной милиции продвигаются вперед из ранее освобожденного населенного пункта Пески. Военный корреспондент «Народных Новостей» побывал на месте событий и сделал эксклюзивные кадры.
По информации военкора, как и в Песках, союзным войскам противостоят 56 бригада ВСУ и отряды запрещенных украинских националистических организаций.
Корреспондент отметил, что боевики не перестают превращать населенные пункты в оборонительные укрепления, буквально ведя бои за каждый дом.
При этом, своих мобилизованных националисты используют как расходный материал, выставляя как заслоны при наступлении или пуская в контратаки.
Военкор уточнил, что противник оказывает ожесточенное сопротивление, однако остановить продвижение опытных донецких штурмовиков не может.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.
Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся точечно и исключительно по военным объектам Украины — мирному населению со стороны российских войск ничего не угрожает.