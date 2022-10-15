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Бои в Первомайском: как батальон «Сомали» и 11 полк НМ ДНР продвигаются вперед — репортаж

Бои в Первомайском: как батальон «Сомали» и 11 полк НМ ДНР продвигаются вперед — репортаж
Народные Новости / Андрей Тюнников

Союзные войска продолжают бои в поселке Первомайское на Авдеевском направлении. Батальон «Сомали» и 11 полк Народной милиции продвигаются вперед из ранее освобожденного населенного пункта Пески. Военный корреспондент «Народных Новостей» побывал на месте событий и сделал эксклюзивные кадры.

Народные Новости/ Андрей Тюнников
Народные Новости/ Андрей Тюнников
Народные Новости / Андрей Тюнников
Народные Новости / Андрей Тюнников

По информации военкора, как и в Песках, союзным войскам противостоят 56 бригада ВСУ и отряды запрещенных украинских националистических организаций.

Народные Новости / Андрей Тюнников
Народные Новости / Андрей Тюнников
Народные Новости / Андрей Тюнников
Народные Новости / Андрей Тюнников

Корреспондент отметил, что боевики не перестают превращать населенные пункты в оборонительные укрепления, буквально ведя бои за каждый дом.

При этом, своих мобилизованных националисты используют как расходный материал, выставляя как заслоны при наступлении или пуская в контратаки.

Народные Новости / Андрей Тюнников
Народные Новости / Андрей Тюнников

Военкор уточнил, что противник оказывает ожесточенное сопротивление, однако остановить продвижение опытных донецких штурмовиков не может.

Народные Новости / Андрей Тюнников
Народные Новости / Андрей Тюнников
Народные Новости / Андрей Тюнников
Народные Новости / Андрей Тюнников

Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.

Народные Новости / Андрей Тюнников
Народные Новости / Андрей Тюнников

Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся точечно и исключительно по военным объектам Украины — мирному населению со стороны российских войск ничего не угрожает.

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