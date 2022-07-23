Новости02

Богомолов прокомментировал «измену» Собчак на отдыхе в Турции

Богомолов прокомментировал «измену» Собчак на отдыхе в Турции
АГН Москва/Global Look Press

Константин Богомолов написал пост об отдыхе Ксении Собчак в Турции, отметив, что уличил ее в «измене». Подробности сообщает 5-tv.ru.

В СМИ периодически вспылавают новости о том, что в семейной идиллии Собчак и Богомолова «не все так гладко». Видимо, по этой причине режиссер решил написать пост в соцсетях, чтобы развеять все сомнения.

«Прибыл в тепло и застал дочь еще более взрослой, а жену изменяющей мне с солнцем и морем. Измена ей к лицу. Я не разрушаю семейные ценности? Свою зелено-бледную рожу пока не покажу», — пояснил он.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.