Богомолов прокомментировал «измену» Собчак на отдыхе в Турции

Константин Богомолов написал пост об отдыхе Ксении Собчак в Турции, отметив, что уличил ее в «измене». Подробности сообщает 5-tv.ru.
В СМИ периодически вспылавают новости о том, что в семейной идиллии Собчак и Богомолова «не все так гладко». Видимо, по этой причине режиссер решил написать пост в соцсетях, чтобы развеять все сомнения.
«Прибыл в тепло и застал дочь еще более взрослой, а жену изменяющей мне с солнцем и морем. Измена ей к лицу. Я не разрушаю семейные ценности? Свою зелено-бледную рожу пока не покажу», — пояснил он.