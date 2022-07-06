Богомолов пришел в МХТ имени Чехова проститься с Сергеем Сосновским

Режиссер Константин Богомолов пришел проводить в последний путь актера театра и кино Сергея Сосновского, который скончался после продолжительной болезни 3 июля.
Прощание с артистом состоялось в МХТ имени Чехова, где он проработал десятки лет. Почтить память Сосновского пришли Павел Табаков, Игорь Золотовицкий, Кристина Бабушкина, Константин Хабенский, Константин Богомолов и многие другие.
По воспоминаниям супруга журналистки Ксении Собчак, Сосновский всегда был полон энергии и детского озорства. В его глазах, отметил Богомолов, присутствовало хулиганство.
«Невозможно представить его унывающим или уставшим. Сквозь него пробивалась счастье жизни. И этой энергии будет не хватать», — заявил режиссер на прощании.
Проводить Сосновского в последний путь пришли коллеги и поклонники, родные и близкие. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.