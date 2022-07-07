Богомолов честно признался о миллионных доходах своего театра

Как отметили некоторые журналисты, в этот момент жена Константина Богомолова «тихо хихикнула в сторонке». Дело в том, что сейчас телеведущая зарабатывает до 1 миллиона рублей за один только пост в личных соцсетях. Кроме того, она занимается организацией тренингов, за которые берет до 600 тысяч рублей с человека.