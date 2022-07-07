Богомолов честно признался о миллионных доходах своего театра

Московский драматический театр на Малой Бронной открылся весной после ремонта. Художественным руководителем культурного заведения является Константин Богомолов. Он отчитался о доходе за первый месяц работы театра, передает ТeleРrogramma.
«За июнь мы заработали больше 36 миллионов», — рассказала директор театра Елена Мироненко.
Как отметил сам Богомолов, 70–80% спектаклей были выпущены за счет зарабатываемых средств.
«Для нас важно не нагружать дополнительно государство», — объяснил супруг Ксении Собчак.
Таким образом, в период с апреля по июнь театр Богомолова заработал 81 миллион рублей.
Как отметили некоторые журналисты, в этот момент жена Константина Богомолова «тихо хихикнула в сторонке». Дело в том, что сейчас телеведущая зарабатывает до 1 миллиона рублей за один только пост в личных соцсетях. Кроме того, она занимается организацией тренингов, за которые берет до 600 тысяч рублей с человека.