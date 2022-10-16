Богомаз заявил об отсутствии среди погибших в теракте под Белгородом брянцев-военнослужащих

В Белгородской области во время теракта на военном полигоне не было мобилизованных жителей Брянской области. Об этом сообщил в своем ТГ-канале губернатор региона Александр Богомаз.
«Хочу заверить родных и близких мобилизованных брянцев: военный комиссар Брянской области постоянно находится на связи с частями, куда мобилизованы наши ребята», — говорится в его сообщении.
Богомаз отметил, что данные из неофициальных источников нужно тщательно проверять, в том числе правоохранительным органам. Помимо этого, чиновник выразил соболезнования близким и родным погибших во время обстрела полигона ЗВО.