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Богомаз заявил об отсутствии среди погибших в теракте под Белгородом брянцев-военнослужащих

Богомаз заявил об отсутствии среди погибших в теракте под Белгородом брянцев-военнослужащих
wikimedia.org | Council.gov.ru/CC BY-SA 4.0

В Белгородской области во время теракта на военном полигоне не было мобилизованных жителей Брянской области. Об этом сообщил в своем ТГ-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Хочу заверить родных и близких мобилизованных брянцев: военный комиссар Брянской области постоянно находится на связи с частями, куда мобилизованы наши ребята», — говорится в его сообщении.

Богомаз отметил, что данные из неофициальных источников нужно тщательно проверять, в том числе правоохранительным органам. Помимо этого, чиновник выразил соболезнования близким и родным погибших во время обстрела полигона ЗВО.

александр богомаз белгородская область брянская область
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