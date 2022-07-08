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Богомаз: в воздушное пространство Брянской области дважды за сутки заходили украинские беспилотники

Богомаз: в воздушное пространство Брянской области дважды за сутки заходили украинские беспилотники
Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/globallookpress

Два беспилотника ВСУ дважды заходили в воздушное пространство Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня в воздушное пространство региона дважды зашли украинские беспилотники. Днем беспилотник обстрелял пограничный пост поселка Черноземный и АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района. Жертв и пострадавших нет, гражданские объекты не пострадали», — написал глава в своем Telegram-канале.

Богомаз уточнил, что силами российских ПВО один беспилотник был сбит в Карачевском районе. В настоящее время на месте работают военные и представители спецслужб.

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