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Богомаз: украинские беспилотники атаковали населенные пункты Брянской области

Богомаз: украинские беспилотники атаковали населенные пункты Брянской области
Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/globallookpress

Украинские беспилотники вошли в воздушное пространство Брянской области, после чего атаковали два населенных пункта. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Так, обстрелу подверглись поселок Черноземный. Беспилотники также открыли огонь по АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района. Об этом Богомаз написал в своем Telegram-канале.

«На АЗС повреждено остекление и внешняя обшивка здания. Оперативные службы проводят все необходимые мероприятия», — сообщил глава региона.

Жертв и пострадавших в результате происшествия нет, отметил он. Гражданские объекты также не получили каких-либо повреждений, пишет «Царьград».

Аналогичная ситуация произошла неделю назад. Две беспилотника ВСУ вторглись в воздушное пространство региона. Как сообщает Argumenti.ru, тогда также под обстрелом оказались два населенных пункта.

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