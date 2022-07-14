Богомаз: украинские беспилотники атаковали населенные пункты Брянской области

Украинские беспилотники вошли в воздушное пространство Брянской области, после чего атаковали два населенных пункта. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Так, обстрелу подверглись поселок Черноземный. Беспилотники также открыли огонь по АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района. Об этом Богомаз написал в своем Telegram-канале.
«На АЗС повреждено остекление и внешняя обшивка здания. Оперативные службы проводят все необходимые мероприятия», — сообщил глава региона.
Жертв и пострадавших в результате происшествия нет, отметил он. Гражданские объекты также не получили каких-либо повреждений, пишет «Царьград».
Аналогичная ситуация произошла неделю назад. Две беспилотника ВСУ вторглись в воздушное пространство региона. Как сообщает Argumenti.ru, тогда также под обстрелом оказались два населенных пункта.