Богдан Титомир раскрыл «секреты в шкафу» покойного поэта Витке

«Я его поддерживал, когда у него был серьезный провал. Взял и написал его в соавторы. А он уехал в Америку, а вернувшись назвал себя автором. Он же с алкоголем не мог распрощаться, у него серьезные проблемы были. Мне вот 56 лет будет, и я чувствую себя на взлете. Я, когда с ним последний раз пересекался, он был очень обозленный на весь мир, брызгал ядом. Я думаю, что внутри он сам себя съел», — высказался Титомир, показав секреты в шкафу Витке.