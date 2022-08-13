Богдан Титомир раскрыл «секреты в шкафу» покойного поэта Витке

Певец Богдан Титомир назвал реальную причину, из-за которой автор многих песен Агутина и Варум Герман Витке скончался. Своими словами музыкант добавил ложку дегтя в светлые воспоминания о песеннике, передает BLITZ.center.
После смерти Витке артист решил не скрывать правду о неподобающем поведение автора знаменитых текстов в последние годы жизни. По словам Титомира, когда карьера Витке пошла на спад, у песенника появился целый ряд вредных привычек.
Певец заявил, что поэт срывался буквально на всех, а от собственной нереализованности и большого чувства ненужности он съедал себя изнутри.
«Я его поддерживал, когда у него был серьезный провал. Взял и написал его в соавторы. А он уехал в Америку, а вернувшись назвал себя автором. Он же с алкоголем не мог распрощаться, у него серьезные проблемы были. Мне вот 56 лет будет, и я чувствую себя на взлете. Я, когда с ним последний раз пересекался, он был очень обозленный на весь мир, брызгал ядом. Я думаю, что внутри он сам себя съел», — высказался Титомир, показав секреты в шкафу Витке.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Андрей Григорьев-Апполонов потрясен смертью поэта Витке.