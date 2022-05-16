Боевой офицер назвал блефом сообщения ВСУ о контрнаступлении

Подписывайтесь на новости RNT24 в
ВСУ в последние дни регулярно сообщают о начале контрнаступления, приводя в качестве «доказательств» обстрелы по Белгородской области. По словам военного обозревателя, боевого офицера Геннадия Алехина, такие заявления нужны для отвлечения.
«Это просто попытка прорвать некоторые участки, где находятся наши (российские — ред.) подразделения. Главная же их (украинцев — ред.) цель — отвлечь наше внимание от изюмского направления, потому что мы там собрали мощный боевой кулак, который продавливает хорошо подготовленную оборону противника по линии Славянск-Барвенково», — пояснил он в разговоре с изданием Украина.ру.
Специалист также добавил, что украинские силы подтянули резервы на харьковском направлении, в их рядах множество иностранных наемников, а подготовкой личного состава занимаются западные инструкторы.