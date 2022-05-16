Боевой офицер назвал блефом сообщения ВСУ о контрнаступлении

«Это просто попытка прорвать некоторые участки, где находятся наши (российские — ред.) подразделения. Главная же их (украинцев — ред.) цель — отвлечь наше внимание от изюмского направления, потому что мы там собрали мощный боевой кулак, который продавливает хорошо подготовленную оборону противника по линии Славянск-Барвенково», — пояснил он в разговоре с изданием Украина.ру.