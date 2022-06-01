После серии побед российских сил, группировка противника на Бахмутском направлении была почти разбита. Основные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и националистического батальона «Айдар» (запрещен в РФ) остаются на территории Углегорской ТЭС, расположенной недалеко от населенного пункта Светлодарск. О чем сообщают военные корреспонденты Федерального агентства новостей.
Несмотря на то, что силы украинцев были выбиты из Светлодарска и его пригородов, местные жители не могут чувствовать себя полностью в безопасности. Дело в том, что засевшие на Углегорской ТЭС националисты запускают оттуда беспилотники для корректировки артиллерийских ударов. Кроме того, на территории промышленного предприятия остаются снайперы. Однако в целом жизнь в городе налаживается.
Светлодарск был освобожден русскими подразделениями, среди которых были бойцы «ЧВК Вагнера», о чем свидетельствуют неоднократно появлявшиеся фотографии добровольцев на улицах города.
Ранее именно штурмовики этой структуры, по сообщению экспертов, внесли решающий вклад в победу над украинскими силами в Попасной, которая за семь лет была превращена в один большой укрепрайон. После освобождения данного населенного пункта наступление российских сил развернулось сразу по нескольким направлениям, и отряды уже приближаются к следующей крупной цели — Бахмуту, который также будет взят.