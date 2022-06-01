Боевики украинского батальона «Айдар» прячутся на территории Углегорской ТЭС

Несмотря на то, что силы украинцев были выбиты из Светлодарска и его пригородов, местные жители не могут чувствовать себя полностью в безопасности. Дело в том, что засевшие на Углегорской ТЭС националисты запускают оттуда беспилотники для корректировки артиллерийских ударов. Кроме того, на территории промышленного предприятия остаются снайперы. Однако в целом жизнь в городе налаживается.