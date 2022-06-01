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Боевики украинского батальона «Айдар» прячутся на территории Углегорской ТЭС

Боевики украинского батальона «Айдар» прячутся на территории Углегорской ТЭС
Федеральное агентство новостей

После серии побед российских сил, группировка противника на Бахмутском направлении была почти разбита. Основные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и националистического батальона «Айдар» (запрещен в РФ) остаются на территории Углегорской ТЭС, расположенной недалеко от населенного пункта Светлодарск. О чем сообщают военные корреспонденты Федерального агентства новостей.

Несмотря на то, что силы украинцев были выбиты из Светлодарска и его пригородов, местные жители не могут чувствовать себя полностью в безопасности. Дело в том, что засевшие на Углегорской ТЭС националисты запускают оттуда беспилотники для корректировки артиллерийских ударов. Кроме того, на территории промышленного предприятия остаются снайперы. Однако в целом жизнь в городе налаживается.

Светлодарск был освобожден русскими подразделениями, среди которых были бойцы «ЧВК Вагнера», о чем свидетельствуют неоднократно появлявшиеся фотографии добровольцев на улицах города.

Ранее именно штурмовики этой структуры, по сообщению экспертов, внесли решающий вклад в победу над украинскими силами в Попасной, которая за семь лет была превращена в один большой укрепрайон. После освобождения данного населенного пункта наступление российских сил развернулось сразу по нескольким направлениям, и отряды уже приближаются к следующей крупной цели — Бахмуту, который также будет взят.

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