Боевики пытаются спровоцировать Россию на огонь обстрелами с завода в Авдеевке

Украинские войска обстреливают населенные пункты с коксохимического завода Авдеевки. Так они пытаются спровоцировать российскую армию на ответный огонь, заявил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Боевики привезли на территорию предприятия мирных граждан, чтобы использовать их в качестве «живого щита». На самом заводе размещены артиллерия и реактивная система залпового огня (РСЗО).
«При этом на предприятии боевики разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты», — уточнил Мизинцев.
Украинская сторона пытается спровоцировать Россию на ответный огонь, чтобы в дальнейшем обвинить ее в гибели мирного населения. Все это планируется широко освещать в западных СМИ.