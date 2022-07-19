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Боевики пытаются спровоцировать Россию на огонь обстрелами с завода в Авдеевке

Боевики пытаются спровоцировать Россию на огонь обстрелами с завода в Авдеевке
globallookpress.com/Diego Herrera/Keystone Press Agency

Украинские войска обстреливают населенные пункты с коксохимического завода Авдеевки. Так они пытаются спровоцировать российскую армию на ответный огонь, заявил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Боевики привезли на территорию предприятия мирных граждан, чтобы использовать их в качестве «живого щита». На самом заводе размещены артиллерия и реактивная система залпового огня (РСЗО).

«При этом на предприятии боевики разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты», — уточнил Мизинцев.

Украинская сторона пытается спровоцировать Россию на ответный огонь, чтобы в дальнейшем обвинить ее в гибели мирного населения. Все это планируется широко освещать в западных СМИ.

авдеевка ВСУ Украина
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