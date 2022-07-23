Боевики украинского нацбатальона «Правый сектор»* (экстремистская организация, запрещенная в РФ) разместили реактивные системы залпового огня на территории школы в донецком Нью-Йорке. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В подвале учреждения удерживаются мирные жители из близлежащих домов, отметил он. Фактически боевики используют их в качестве «живого щита».
«В Нью-Йорке боевики националистического батальона «Правый Сектор» на территории школы № 16 (ул. Есенина) разместили РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции Вооруженных Сил России и формирований Донецкой Народной Республики, тем самым провоцируя их на открытие ответного огня», — уточнил Мизинцев.
Похожая ситуация наблюдается в спортивной школе Одесской области, добавил генерал. На территории учреждения ВСУ разместили бронетехнику, РСЗО и артиллерию.
Ранее генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что ситуация в портах Украины остается достаточно непростой. По его словам, заложенные неонацистами снаряды не позволяют судам выйти в открытое море, передает телеканал «360».
- * – запрещенная в РФ экстремистская организация