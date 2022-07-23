Боевики «Правого сектора» оборудовали опорные позиции в одной из школ ДНР

«В Нью-Йорке боевики националистического батальона «Правый Сектор» на территории школы № 16 (ул. Есенина) разместили РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции Вооруженных Сил России и формирований Донецкой Народной Республики, тем самым провоцируя их на открытие ответного огня», — уточнил Мизинцев.