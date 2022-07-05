Боевики неонацистской группировки «Медведи SS» причастны к убийствам более 100 человек

Боевики неонацистской группировки «Медведи SS» (входят в состав националистического батальона «Азов»*, в отношении некоторых членов которого в России возбуждены уголовные дела) оказались причастны к убийствам более 100 человек. Члены формирования рассказали о расправах над своими жертвами, пишет ТАСС со ссылкой на следственные органы Донецкой Народной Республики (ДНР).