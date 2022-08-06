Боевики «Исламского джихада» за сутки выпустили по Израилю 380 ракет

Боевики террористической группировки «Исламский джихад» за прошедшие сутки выпустили по территории Израиля по меньшей мере 380 ракет, сообщает радиостанция Kan.
По информации журналистов, четверть боеприпасов упала в секторе Газа, так и не достигнув цели.
Обстрелы фиксируются на фоне того, как Армия обороны Израиля развернула в секторе Газа крупную операцию «Рассвет», направленную против «Исламского джихада».
В пятницу, 5 августа, израильская авиация ликвидировала одного из командиров формирования. При этом власти страны подчеркивают, что намерены наращивать военную активность в палестинском анклаве.