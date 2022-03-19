Боевики батальона «Азов» в Мариуполе расстреливали желавших покинуть город

Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 8 Опубликовано Обновлено

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Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Неонацисты «Азова» расстреляли жителей Мариуполя, которые хотели выйти из города по гуманитарному коридору. Об этом рассказала РИА
Новости местная жительница Галина Сургуч.

По словам женщины, боевики умышленно собрали людей в группу,
заявив, что вскоре якобы откроется «зеленый» коридор для эвакуации. Однако
вместо этого неонацисты расстреляли мирное население. Точное количество погибших устанавливается. 

Ранее представители Министерства обороны РФ неоднократно
подчеркивали, что при выполнении спецоперации гражданскому населению Украины ничего
не угрожает, российские войска наносят удары только по военным объектам страны.

 
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