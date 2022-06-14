Боевики «Азова» стреляли по мариупольцам из автоматов и пулеметов

Украинские националисты из «Азова»* (против бойцов группировки в РФ возбуждены уголовные дела) мешали жителям Мариуполя тушить дома, которые воспламенялись в результате обстрелов. Об этом рассказал один из жителей города Игорь Кирпота.
Сейчас мужчина живет в луганском Суходольске у своей дочери. До этого он сумел перебраться из Мариуполя в Новоазовск, в чем ему помогли российские солдаты.
«Все началось со 2 марта. Все соседи, когда начались сильные обстрелы, перешли в подвал. У нас в подвале было где-то 32 человека», — цитирует его РИА Новости.
Мужчина и другие жильцы дома просидели в подвале весь март. За это время среди его соседей погибли четыре женщины, которых временно похоронили прямо во дворе. База нацистов находилась на территории школы, расположенной недалеко от дома мариупольца. По его словам, узнать ее можно было по «фашистскому кресту» на двери.
«Стреляли по ногам из автоматов, пулеметов», — вспоминает он.
Затем жители устали сидеть в подвалах и отправились на улицу. Пройдя несколько кварталов пешком, мужчина остановился у своих знакомых, после чего людей на автобусах эвакуировали в Новоазовск.
- * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела