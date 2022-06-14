Боевики «Азова» стреляли по мариупольцам из автоматов и пулеметов

Мужчина и другие жильцы дома просидели в подвале весь март. За это время среди его соседей погибли четыре женщины, которых временно похоронили прямо во дворе. База нацистов находилась на территории школы, расположенной недалеко от дома мариупольца. По его словам, узнать ее можно было по «фашистскому кресту» на двери.