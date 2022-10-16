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Боевики «Азова» признались в убийствах мирных жителей Мариуполя

Американцев удивил теплый прием националистов «Азова»* в Капитолии
Федеральное агентство новостей

Украинские боевики из полка «Азов»* (запрещенная в РФ террористическая организация) неоднократно убивали мирных граждан. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пленных бойцов подразделения.

Боевик Ренат Алиев рассказал, что в начале апреля случайно убил четверых жителей Мариуполя. Тогда он вел стрельбу из снайперской винтовки Драгунова (СВД).

«Это было начало апреля, в Мариуполе, улица Азовстальская. Я убил четверых гражданских с СВД. Случайно в ходе боя. Я заметил движение, но не распознал, противник это или нет. А это оказались гражданские», — пояснил он.

В убийстве сознался и сержант полка Михаил Швец. По словам боевика, он застрелил мужчину, который выбежал перед ним во время перестрелки с российскими военными.

Швец также рассказал, что стал свидетелем нескольких убийств. Однажды украинский националист расстрелял пенсионера в магазине. Еще один случай произошел с боевиком с позывным «Фриц», который сначала застрелил пленного россиянина, а затем убил двоих мирных жителей, возмутившихся его жестокостью.

  • * – запрещенная в РФ террористическая организация
азов Мариуполь убийство
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