Боевики «Азова» признались в убийствах мирных жителей Мариуполя

Украинские боевики из полка «Азов»* (запрещенная в РФ террористическая организация) неоднократно убивали мирных граждан. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пленных бойцов подразделения.
Боевик Ренат Алиев рассказал, что в начале апреля случайно убил четверых жителей Мариуполя. Тогда он вел стрельбу из снайперской винтовки Драгунова (СВД).
«Это было начало апреля, в Мариуполе, улица Азовстальская. Я убил четверых гражданских с СВД. Случайно в ходе боя. Я заметил движение, но не распознал, противник это или нет. А это оказались гражданские», — пояснил он.
В убийстве сознался и сержант полка Михаил Швец. По словам боевика, он застрелил мужчину, который выбежал перед ним во время перестрелки с российскими военными.
Швец также рассказал, что стал свидетелем нескольких убийств. Однажды украинский националист расстрелял пенсионера в магазине. Еще один случай произошел с боевиком с позывным «Фриц», который сначала застрелил пленного россиянина, а затем убил двоих мирных жителей, возмутившихся его жестокостью.
- * – запрещенная в РФ террористическая организация