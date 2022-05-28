Боевик «Азова» рассказал об отношении ВС России к военнопленным

Участник нацбатальона «Азов»* (против членов группировки в РФ возбуждены уголовные дела) попал в плен к российским военнослужащим. В интервью «Известиям» он рассказал об отношении ВС РФ к украинским боевикам.
По его словам, военнопленным оказывается вся необходимая медицинская помощь, выдаются медикаменты и делаются перевязки. Кроме того, боевикам предлагают услуги юристов.
«Я просто пошел служить на службу, дал военную присягу защищать народ. Защищать не обязательно от кого-то, служить народу можно по-разному», — поделился арестованный.
«Азовец» также отметил, что ни разу не наблюдал случаев издевательств над пленными. Он выразил надежду, что к российским военнослужащим, оказавшимся у ВСУ, относятся не хуже.
- * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела