Новости0

Боец спецназа рассказал о попытках СБУ вербовать мирных жителей на освобожденных ВС РФ территориях

Боец спецназа рассказал о попытках СБУ вербовать мирных жителей на освобожденных ВС РФ территориях
Федеральное агентство новостей

Служба безопасности Украины проводит вербовку мирных жителей в освобожденных ВС РФ населенных пунктах. Об этом рассказал в интервью «МК» боец российского спецназа.

Боец отметил, что СБУ проявляет наибольший интерес к трем категориям лиц. Первые — на кого ведомство имеет компромат. Вторыми оказались люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. В третью категорию вошли идейные националисты.

«И третий вариант, который также нельзя сбрасывать со счетов, — это идейные националисты», — констатировал спецназовец.

По его словам, российская контрразведка успешно находит шпионов благодаря цифровым методам работы.

вс рф ВСУ спецназ спецоперация Украина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.