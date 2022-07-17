Боец спецназа рассказал о попытках СБУ вербовать мирных жителей на освобожденных ВС РФ территориях

Служба безопасности Украины проводит вербовку мирных жителей в освобожденных ВС РФ населенных пунктах. Об этом рассказал в интервью «МК» боец российского спецназа.
Боец отметил, что СБУ проявляет наибольший интерес к трем категориям лиц. Первые — на кого ведомство имеет компромат. Вторыми оказались люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. В третью категорию вошли идейные националисты.
«И третий вариант, который также нельзя сбрасывать со счетов, — это идейные националисты», — констатировал спецназовец.
По его словам, российская контрразведка успешно находит шпионов благодаря цифровым методам работы.