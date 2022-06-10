Боец НМ ДНР: украинские солдаты хаотично бьют по Донецку и другим городам от безысходности

Тяжелейшее положение военнослужащих Вооруженных сил Украины побуждает их наносить удары по мирным жителям Донецка и других населенных пунктов Донецкой Народной Республики, рассказал боец Народной милиции ДНР Эрик с позывным Тигран.
До мобилизации ополченец работал на предприятии «Донбассгаз», сейчас же выполняет роль командира отделения взвода связи, передает ФАН. По его словам, военнослужащие монтируют обрывы связи, причем зачастую вынуждены делать это под обстрелами противника.
«Комбат у нас — настоящий командир от бога, все приказы выполняются под его чутким руководством. Кошмарим укропов, конечно, и нам от них достается — и по нашим позициям, и по рядом расположенному селу, которое мы, как можем, прикрываем от украинских обстрелов», — рассказал Тигран.
Он также отметил, что украинские военные осознают свое обреченное положение. Именно поэтому они из злобы накрывают огнем жилые кварталы городов, где нет никаких военных объектов.
«От безысходности они хаотично бьют по Донецку и другим нашим городам, где погибают мирные жители. Иногда мне кажется, что здесь, на передовой, спокойнее, чем там», — сказал боец НМ ДНР.
При этом Эрик пообещал, что все, кто виновен в обстрелах территории республики, будут наказаны.