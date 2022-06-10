Боец НМ ДНР: украинские солдаты хаотично бьют по Донецку и другим городам от безысходности

«Комбат у нас — настоящий командир от бога, все приказы выполняются под его чутким руководством. Кошмарим укропов, конечно, и нам от них достается — и по нашим позициям, и по рядом расположенному селу, которое мы, как можем, прикрываем от украинских обстрелов», — рассказал Тигран.