Федеральное агентство новостейОборона Вооруженных сил Украины в Авдеевке может закончиться также, как в Мариуполе, заявил ефрейтор 9-ого гвардейского штурмового полка морской пехоты Народной милиции ДНР Степан Селеверстов. По его словам, подразделения ВСУ скопили в городе, в том числе на территории коксохимического комбината, огромное количество боеприпасов, передает «Украина.ру». Таким образом они могут долго удерживать оборону, отметил морпех. Он заявил, что союзные силы не станут обстреливать коксохимический комбинат, чтобы избежать последствий для экологии. Однако группировка ВСУ в Авдеевке может быть заблокирована по мариупольскому сценарию.

Федеральное агентство новостей

Оборона Вооруженных сил Украины в Авдеевке может закончиться также, как в Мариуполе, заявил ефрейтор 9-ого гвардейского штурмового полка морской пехоты Народной милиции ДНР Степан Селеверстов.

По его словам, подразделения ВСУ скопили в городе, в том числе на территории коксохимического комбината, огромное количество боеприпасов, передает «Украина.ру». Таким образом они могут долго удерживать оборону, отметил морпех.

Он заявил, что союзные силы не станут обстреливать коксохимический комбинат, чтобы избежать последствий для экологии. Однако группировка ВСУ в Авдеевке может быть заблокирована по мариупольскому сценарию.