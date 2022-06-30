Боец НМ ДНР рассказал о страшных пытках в украинском плену

Военнослужащие Вооруженных сил Украины подвергают настоящим пыткам попавших им в плен военных ВС РФ или ополченцев. Об этом рассказал вернувшийся на родину боец Народной милиции ДНР Александр.
По его словам, он был мобилизован 19 февраля и попал в плен к украинским военным 1 марта после обстрела. В течение двух месяцев он подвергался страшным пыткам, давлению и издевательствам, как физического, так и психологического характера.
Бывший военнопленный отметил, что в основном украинские военные подвергали его пыткам исключительно ради удовольствия и говорили ему, что он уже никогда не увидит родной дом. Однако некоторое время назад он вернулся из плена в родную Горловку.