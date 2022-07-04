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Боец НМ ДНР рассказал, как Киев бросает на убой неопытных солдат ВСУ

Боец НМ ДНР рассказал, как Киев бросает на убой неопытных солдат ВСУ
Федеральное агентство новостей

Обстрелы Донецка со стороны ВСУ еще продолжаются, но украинских националистов, обстреливающих республику, стало гораздо меньше. Об этом рассказал боец Народной милиции ДНР.

Военкор Александр Сафиулин побывал в населенном пункте Пески, где боец с позывным Поляк рассказал, что в этом районе дислоцировался «Правый сектор»* (запрещенное в РФ националистическое формирование), передает РЕН ТВ.

Самые «ценные» кадры ВСУ сейчас придерживают, а в бой отправляют молодых и неопытных новобранцев, уточнил Поляк. Украинские националисты пытаются найти выход из создавшейся ситуации, для этих целей задействована диверсионно-разведывательная группа.

«Они ищут хоть какую-то лазейку. Понимают, что колечко может сузиться, и ищут варианты. А диверсионные группы не будут себя обозначать, и действуют предельно осторожно», – объяснил боец.

Ранее сообщалось, что подразделения Народной милиции ДНР наносят ответные удары посредством контрбатарейного огня по позициям ВСУ.

  • * – запрещенная в РФ экстремистская организация
вс рф ВСУ Донбасс спецоперация вс рф Украина
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