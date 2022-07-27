Боец НМ ДНР показал, как сделать бесполезными украинские средства РЭБ с помощью лески и удочки

Боец НМ ДНР с позывным Шустрый показал, как с помощью обычной удочки сделать бесполезными украинские средства РЭБ, сообщает «Царьград».
Украинские военные используют западное оборудование, чтобы «угонять» разведывательные дроны. В какой-то момент аппарат теряет связь с пультом и улетает, объяснил военный.
Бойцы НМ ДНР решили проблему с помощью обычной удочки и лески. Если дрон держать на удочке, то никуда он не денется, рассказал Шустрый.
«Зато работает. Поэтому наш народ не победить», — смеется боец.
Ранее СМИ сообщили, что российские военные применили в ходе спецоперации на Украине новейший дрон «Ласточка».