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Боец НМ ДНР показал, как сделать бесполезными украинские средства РЭБ с помощью лески и удочки

Боец НМ ДНР показал, как сделать бесполезными украинские средства РЭБ с помощью лески и удочки
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Боец НМ ДНР с позывным Шустрый показал, как с помощью обычной удочки сделать бесполезными украинские средства РЭБ, сообщает «Царьград».

Украинские военные используют западное оборудование, чтобы «угонять» разведывательные дроны. В какой-то момент аппарат теряет связь с пультом и улетает, объяснил военный.

Бойцы НМ ДНР решили проблему с помощью обычной удочки и лески. Если дрон держать на удочке, то никуда он не денется, рассказал Шустрый.

«Зато работает. Поэтому наш народ не победить», — смеется боец.

Ранее СМИ сообщили, что российские военные применили в ходе спецоперации на Украине новейший дрон «Ласточка».

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