Боец ММА Тарасов опроверг данные об участии в массовой драке со стрельбой в Мурино

Боец ММА Артем Тарасов раскрыл детали ночной потасовки со стрельбой в Мурино. По словам спортсмена, он вместе с блогером Никитой Солониным случайно оказался на месте инцидента, однако так и не понял причины конфликта.
«В массовой драке я не участвовал. Оказался не в то время и не в том месте. Максимум, что делал, — это разнимал дерущихся. О причине конфликта тоже не могу сказать. Какие-то разногласия, видимо, были у кого-то. Не у меня», — поделился Тарасов с телеканалом «360».
В какой-то момент один из участников драки открыл огонь из пневматического оружия. В результате 26-летний боец по имени Руслан получил различные травмы, его доставили в больницу.
Прибывшие правоохранители не обнаружили нарушителей на месте потасовки. По факту случившегося возбудили уголовное дело.