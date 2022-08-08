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Боец ММА Тарасов опроверг данные об участии в массовой драке со стрельбой в Мурино

Боец ММА Тарасов опроверг данные об участии в массовой драке со стрельбой в Мурино
pxhere.com

Боец ММА Артем Тарасов раскрыл детали ночной потасовки со стрельбой в Мурино. По словам спортсмена, он вместе с блогером Никитой Солониным случайно оказался на месте инцидента, однако так и не понял причины конфликта.

«В массовой драке я не участвовал. Оказался не в то время и не в том месте. Максимум, что делал, — это разнимал дерущихся. О причине конфликта тоже не могу сказать. Какие-то разногласия, видимо, были у кого-то. Не у меня», — поделился Тарасов с телеканалом «360».

В какой-то момент один из участников драки открыл огонь из пневматического оружия. В результате 26-летний боец по имени Руслан получил различные травмы, его доставили в больницу.

Прибывшие правоохранители не обнаружили нарушителей на месте потасовки. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

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