Боец ММА Тарасов опроверг данные об участии в массовой драке со стрельбой в Мурино

«В массовой драке я не участвовал. Оказался не в то время и не в том месте. Максимум, что делал, — это разнимал дерущихся. О причине конфликта тоже не могу сказать. Какие-то разногласия, видимо, были у кого-то. Не у меня», — поделился Тарасов с телеканалом «360».