Боец ДНР с позывным Дизель заявил, что у сбежавших за границу россиян нет ни Родины, ни флага

«У них нет ни Родины, ни флага. Всем страшно. Но если объявили мобилизацию, ты куда побежал, когда Родина в опасности. Я этого понять не могу. Россия одна для всех, поэтому и защищать мы ее должны все вместе. Бежать некуда. Естественно, страшно, а кому не страшно? Победа в любом случае за нами», — заявил Дизель.