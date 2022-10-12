Боец ДНР с позывным Дизель заявил, что у сбежавших за границу россиян нет ни Родины, ни флага

После того как президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, некоторые мужчины решили сбежать за границу вместо того, чтобы встать на защиту Родины. Военнослужащий НМ ДНР с позывным Дизель высказался в адрес укрывающихся от мобилизации россиян, которые оставляют и Россию, и семью.
В одном из Telegram-каналов появилось видео, в котором боец с позывным Дизель, проходящий переподготовку с мобилизованными на полигоне в Донбассе, рассказал, что нормальный мужчина не будет бежать от опасности и бросать свою семью и Родину. По словам Дизеля, страх испытывают все, это нормально, однако только трусы в сложное время оставляют самое дорогое, спасая собственные шкуры.
«У них нет ни Родины, ни флага. Всем страшно. Но если объявили мобилизацию, ты куда побежал, когда Родина в опасности. Я этого понять не могу. Россия одна для всех, поэтому и защищать мы ее должны все вместе. Бежать некуда. Естественно, страшно, а кому не страшно? Победа в любом случае за нами», — заявил Дизель.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.
21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Свое решение он объяснил необходимостью защитить суверенитет и целостность РФ. Глава государства подчеркнул, что призыву будут подлежать граждане, находящиеся в запасе, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта спецоперации по защите Донбасса.