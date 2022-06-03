Боец «ЧВК Вагнера» поделился с ФАН правдой о своей работе

Действующий боец «ЧВК Вагнера» рассказал о подробностях своей работы. Он дал интервью Федеральному агентству новостей (ФАН).
Некоторые заявляют о причастности «ЧВК Вагнера» к освобождению Попасной и в Луганской области. А ролики с его представителями набирают популярность в Сети.
Один из бойцов поделился с Федеральным агентством новостей всей правдой. Он рассказал, как «вагнеровцы» находят работу и какие возможности она дает. Кроме того, собеседник ФАН поведал, представляют ли его коллег к государственным наградам. Рассказ бойца покажут в специальном выпуске программы «Откровенно». Ее можно будет посмотреть на сайте Федерального агентства новостей.