Новости01

Боец «ЧВК Вагнера» поделился с ФАН правдой о своей работе

Боец «ЧВК Вагнера» поделился с ФАН правдой о своей работе
Федеральное агентство новостей

Действующий боец «ЧВК Вагнера» рассказал о подробностях своей работы. Он дал интервью Федеральному агентству новостей (ФАН).

Некоторые заявляют о причастности «ЧВК Вагнера» к освобождению Попасной и в Луганской области. А ролики с его представителями набирают популярность в Сети.

Один из бойцов поделился с Федеральным агентством новостей всей правдой. Он рассказал, как «вагнеровцы» находят работу и какие возможности она дает. Кроме того, собеседник ФАН поведал, представляют ли его коллег к государственным наградам. Рассказ бойца покажут в специальном выпуске программы «Откровенно». Ее можно будет посмотреть на сайте Федерального агентства новостей.

интервью попасная чвк вагнера
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.