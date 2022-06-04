Боец «ЧВК Вагнера» об армии США: не умеют сидеть в окопах и терпеть тяготы войны

«Их задача — расколоть славянский мир. Исторически Украина всегда была русской, а западные области к ней были присоединены не так давно. Там всегда жили бандеровцы и фашисты, которые ненавидели советскую власть. Американцы ******[хитроумно — прим ред.] из ненависти к советской власти сделали ненависть ко всему русскому. И пока мы думали, с 92-го по 14-й, что мы с украинцами братья навек, им промывали мозги. Не мы первые начали. Это они убивали наших уже 8 лет. Наша задача — поставить их на место. Вместо того, чтобы воевать друг с другом, украинцы должны были вместе с нами мочить пиндосов. По-простому сказать, они не на ту сторону встали», — сообщил собеседник «ФАН-ТВ».