Боец «ЧВК Вагнера» об армии США: не умеют сидеть в окопах и терпеть тяготы войны

Американцы боятся смерти и им тяжело переносить тяготы войны, заявил в эксклюзивном интервью журналистам «ФАН-ТВ» действующий боец «ЧВК Вагнера».
В студии программы «Откровенно» действующий боец «ЧВК Вагнера» рассказал, как россияне сражаются в разных горячих точках планеты и какие армии мира считают самыми сильными.
«Американцы ссыкло, они не умеют сидеть в окопах и терпеть тяготы войны. Они любят комфорт и привыкли только боевики смотреть типа «Рэмбо». Самыми сильными воинами всегда были славяне. Поэтому считаем: Первые по силе — русские. Вторые — украинцы. Третьи — поляки. А самыми трусливыми всегда были арабы. Американцы болтаются где-то посередине. Пиндосы боятся умирать», — высказал мнение боец, отвечая на вопрос о ранжировании войск.
«Вагнеровец» добавил, что конфликт на территории Украины и последующее начало специальной операции РФ спровоцировал Белый дом, представители которого «годами зомбировали наших братьев».
«Их задача — расколоть славянский мир. Исторически Украина всегда была русской, а западные области к ней были присоединены не так давно. Там всегда жили бандеровцы и фашисты, которые ненавидели советскую власть. Американцы ******[хитроумно — прим ред.] из ненависти к советской власти сделали ненависть ко всему русскому. И пока мы думали, с 92-го по 14-й, что мы с украинцами братья навек, им промывали мозги. Не мы первые начали. Это они убивали наших уже 8 лет. Наша задача — поставить их на место. Вместо того, чтобы воевать друг с другом, украинцы должны были вместе с нами мочить пиндосов. По-простому сказать, они не на ту сторону встали», — сообщил собеседник «ФАН-ТВ».
По словам бойца, профессию он не выбирал, так как долгое время был кадровым военнослужащим. Однако в ВС РФ слишком много бюрократии, не позволяющей в полной мере реализовывать возможности, чего не скажешь о «ЧВК Вагнера».
«Здесь каждый мой шаг и выстрел делает кого-то счастливее. Посмотрите, что творится в Африке, где французы с американцами грабят, убивают, и насилуют детей. У нас нет никаких ограничений. Приходя сюда, все становятся членами общего боевого братства. Главное, чтобы человек был крепкий и не боялся работы. Любые есть специалисты. Бойцы штурмовых отрядов, операторы средств ПВО, пилоты самолетов, вертолетов, артиллеристы. Впрочем, ценятся не только военные специальности», — рассказал доброволец.
При этом, по его словам, «зарплаты соответствуют выполняемым задачам». Так, за последние три месяца он получил премию, сумма которой составила около двух миллионов.
«Получаем и награды. И мужество, и отвагу, и Герои России у нас есть. У меня у самого семь наград, причем 3 российские и 4 иностранные. Все получены за отвагу. Конечно, смерти все боятся. Но у нас, как бы сказать, вроде культа погибших боевых товарищей. Для нас они становятся как бы святыми. Погибнуть с оружием в руках — это великая честь», — заключил боец.