Боец «Азова»* рассказал, как чудом сбежал из Мариуполя на вертолете

Боец националистического батальона «Азов»* с позывным Мольфар рассказал журналистам, как смог сбежать с территории мариупольского комбината «Азовсталь», когда предприятие было в окружении союзных сил, передает «Московский комсомолец».
В середине марта Мольфар получил тяжелое ранение. Его перевезли в катакомбы под «Азовсталью», где еще тогда сохранились медикаменты. После нескольких дней, проведенных под землей, поступила информация о скорой эвакуации. Националист не мог в это поверить, поскольку считал «безумием», но случилось «чудо».
«Тогда это было безумием. Каждая секунда в этом полете казалась длинной, как целая жизнь. Пилоты очень хорошо поработали, это было настоящее чудо», — считает боец.
По словам Мольфара, вывезти раненых получилось лишь благодаря максимально удачному стечению обстоятельств: украинские пилоты вертолетов летели на сверхмалой высоте на огромной скорости. Кроме того, считает он, российские военные не ожидали, что ВСУ отважатся на такую дерзость, поэтому могли принять «вертушки» за своих.
Националист добавил, что уже 26 февраля — через два после начала спецоперации, — стало ясно — в Мариуполе будет «котел». Однако «Азов»* не ожидал, что российские войска так быстро подойдут к городу.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
*«Азов» — против членов организации возбуждены уголовные дела в России.
- * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела