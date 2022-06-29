Боец «Азова»* рассказал, как чудом сбежал из Мариуполя на вертолете

В середине марта Мольфар получил тяжелое ранение. Его перевезли в катакомбы под «Азовсталью», где еще тогда сохранились медикаменты. После нескольких дней, проведенных под землей, поступила информация о скорой эвакуации. Националист не мог в это поверить, поскольку считал «безумием», но случилось «чудо».