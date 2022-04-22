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    Боец из заблокированной "Азовстали" обратился к Зеленскому с мольбой о помощи

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Боец из заблокированной

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    Volodymyr Zelensky/Globallookpress

    Счет пошел уже на часы. Такое сообщение боец из
    заблокированной «Азовстали» опубликовал в соцсетях.

    Мужчина обратился к президенту Украины Владимиру
    Зеленскому в Instagram
    (признан экстремистским и запрещен в России). В публикации он отметил аккаунты
    главы государства, НАТО и местного телеканала.

    «Возможно, счет пошел уже в прямом смысле на часы. Помогите нам,
    пожалуйста», — написал боец.

    Ранее
    стало известно, что президент России Владимир Путин отказался штурмовать
    «Азовсталь» в рамках военной спецоперации на Украине. Она началась 24 февраля
    2022 года. Целью российских военных является денацификация и демилитаризация
    соседнего государства, уточняется в сообщении Минобороны РФ.

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