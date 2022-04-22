Боец из заблокированной "Азовстали" обратился к Зеленскому с мольбой о помощи

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Счет пошел уже на часы. Такое сообщение боец из
заблокированной «Азовстали» опубликовал в соцсетях.
Мужчина обратился к президенту Украины Владимиру
Зеленскому в Instagram
(признан экстремистским и запрещен в России). В публикации он отметил аккаунты
главы государства, НАТО и местного телеканала.
«Возможно, счет пошел уже в прямом смысле на часы. Помогите нам,
пожалуйста», — написал боец.
Ранее
стало известно, что президент России Владимир Путин отказался штурмовать
«Азовсталь» в рамках военной спецоперации на Украине. Она началась 24 февраля
2022 года. Целью российских военных является денацификация и демилитаризация
соседнего государства, уточняется в сообщении Минобороны РФ.
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