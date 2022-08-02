Бодипозитивная кампания обернулась скандалом: фото женщин использовали без разрешения, модели пририсовали ногу вместо протеза

Крупным скандалом обернулся запуск в Испании бодипозитивной кампании под лозунгом “Лето и наше тоже”. Она была представлена несколько дней назад испанским Институтом женщин, который относится к Министерству по вопросам равенства. Уже три женщины пожаловались на то, что автор иллюстрации использовала их личные фото из социальных сетей без разрешения. Более того, девушке с протезом пририсовали ногу, другой “добавили” одну отсутствующую грудь.

Кампания направлена на борьбу со стереотипами и защиту прав женщин, которые по тем или иным причинам стесняются показаться на пляже. Пояснялось, что постер представляет собой протест против “фэтфобии, хейта и отрицания нестандартных тел”. Иллюстрация изображает пять героинь разной комплекции, возраста, цвета кожи. Одна из женщин нарисована полуобнаженной, у нее удалена грудь.

Когда иллюстрацию художницы Arte Mapache опубликовали, она сразу же привлекла внимание мировых СМИ, министр по социальным правам Испании сделала репост на свою страницу. Однако вскоре стали выясняться неожиданные подробности.

Британская модель Шан Грин-Лорд пожаловалась, что на иллюстрации изображено фото из ее инстаграма*. Модель на это согласия не давала. Но больше всего девушку возмутило, что ее изображение кардинально отредактировали: протез заменили на ногу. Также героине плаката добавили волос на теле.

Грин-Лорд, потерявшая ногу в 2013 году в результате автомобильной аварии, говорит:

Я даже не знаю, как выразить тот гнев, который испытываю. Меня буквально трясет от злости. Одно дело — использовать мое фото без разрешения, но совсем другое — отфотошопить мое тело с протезом… Я не знаю, что сказать, но это просто дико. По словам Шан, она шокирована, поскольку “и так долгое время пыталась смириться со своей особенностью”.

Шан Грин-Лорд

30-летняя plus-size-модель из Лондона Найоми Николас-Уильямс заявила о том же — ее фото использовалось для плаката, при этом она ничего не знала о кампании. По словам девушки, это ее личный снимок, а не стоковое фото, поэтому она крайне удивилась, когда подписчики прислали ей постер. Найоми разозлила ситуация, однако она старается реагировать с юмором:

Я хотела бы познакомиться с остальными женщинами с этой иллюстрации, тогда мы могли бы объединиться, как Spice Girls, и заявиться в испанское правительство.

Найоми Николас-Уильямс

А вот писательница Джулиет Фитцпатрик не видит в произошедшем ничего веселого: ее изображение тоже сильно отредактировали. В действительности у нее удалены обе груди, однако ее “двойник” с постера — женщина с одной грудью.

Мои фото топлес не раз использовались для разных кампаний, но всегда с моего разрешения и под моим контролем, — говорит Джулиет.

Джулиет Фитцпатрик

Иллюстратор Arte Mapache уже публично извинилась перед женщинами, чьи фото взяла без разрешения. Она отметила, что не хотела обидеть их, а лишь намеревалась показать, насколько они вдохновляют своим примером. Как оказалось, шрифт, использованный на плакате, тоже не был бесплатным, но художница этого не знала и просто взяла его для своей работы.

В качестве компенсации Arte предложила поделить полученный ею гонорар (около 4,5 тысячи евро) между всеми реальными героинями постера.

Совершенно идиотская история получилась с кампейном “Пляжные тела — любые тела”, которую мы обсуждали несколько дней назад. Иллюстраторка проекта зачем-то без спросу взяла фото людей из Instagram и использовала их как основу для рисунка. Это бы еще ничего, но одной из моделей с протезом она пририсовала ногу. Как говорится, хотели как лучше, а получилось… (Орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)



— пишет об этой истории телеграм-канал Good morning, Karl!.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией