Blue Origin выполнила шестой суборбитальный полет с космическими туристами

Американская частная аэрокосмическая компания Blue Origin успешно осуществила миссию NS-22 – шестой суборбитальный полет корабля New Shepard с космическими туристами на борту. Корабль стартовал 4 августа в 9:56 утра по Североамериканскому восточному времени (16:56 по Московскому времени) со стартовой площадки в Западном Техасе. Ракета-носитель совершила посадку через семь с половиной минут после старта, а капсула с туристами, достигшая максимальной высоты около 107 километров, приземлилась на парашютах через 10 минут 20 секунд после старта.





Экипаж миссии NS-22 состоял из 6 человек, в числе которых: Коби Коттон (Coby Cotton) – один из основателей популярного YouTube-канала Dude Perfect; Марио Феррейра (Mario Ferreira) – португальский предприниматель и инвестор, он стал первым португальцем, который отправился в космос; Клинт Келли III (Clint Kelly III) – бывший руководитель программы по компьютерной науке и робототехнике, который занимался исследованиями в сфере беспилотных автомобилей; Ванесса О’Брайен (Vanessa O’Brien) – британско-американская исследовательница, ранее покорившая Эверест и Бездну Челленджера, самую глубокую точку Мирового океана; инженер Сара Сабри (Sara Sabry), которая стала первым человеком из Египта, полетевшим в космос, и Стив Янг (Steve Young), бизнесмен из Флориды.





С учетом этого полета, Blue Origin уже отправила к границе космоса 31 человека. Предыдущий, пятый полет корабля New Shepard состоялся 4 июня 2022 года – ровно два месяца назад. Тогда в суборбитальный полет также отправились 6 туристов; путешествие, как и в этот раз, продлилось около 10 минут.