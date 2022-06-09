Bloomberg: Запад задумывается о паузе в антироссийской кампании

Антироссийские санкции не принесли желаемого успеха, в связи с чем Запад все чаще задумывается о паузе. К такому выводу пришла обозреватель Bloomberg Клара Феррейра.
Западные страны обладают печальным опытом использования экономических санкций в качестве рычага давления. Рестрикции почти никогда не приводили к ожидаемому эффекту, напомнила автор статьи.
«Беспрецедентные меры, направленные на изоляцию России, не остановили боевые действия на Украине. Рубль восстановился, а стоимость давления на Москву растет», — приводит слова обозревателя «ПолитРоссия».
Стремление изолировать одного из крупнейших поставщиков энергоресурсов в лице РФ обернулось для многих стран тяжелыми последствиями. Об этом свидетельствуют цены на топливо, которые продолжают расти с каждым днем.
Вместе с этим Феррейра считает, что Запад не должен тормозить процесс, иначе «шоковый эффект» санкций не сработает. Однако в Европе все чаще обсуждается идея поставить на паузу экономическую войну и позволить событиям «томиться» без резких изменений.
«Альтернатива — сделать паузу и просто позволить нынешней ситуации томиться. Это заманчиво, учитывая, что влияние принятых на сегодняшний день мер только начинает проясняться, а более дорогое топливо уже вредит экономике. Но время на стороне России. Пауза позволит Москве быстрее адаптироваться и смягчить удар от карательных мер», — пишет обозреватель.
Россия оказалась готова к санкциям и пережила их лучше, чем рассчитывал Запад. Не все средства защиты сработали безупречно, однако Москве удалось избежать худших последствий. Сейчас, по мнению журналистки, США придется убеждать своих союзников действовать во вред собственным экономическим интересам, если Вашингтон хочет продолжить вводить санкции.