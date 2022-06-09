Bloomberg: Запад задумывается о паузе в антироссийской кампании

«Альтернатива — сделать паузу и просто позволить нынешней ситуации томиться. Это заманчиво, учитывая, что влияние принятых на сегодняшний день мер только начинает проясняться, а более дорогое топливо уже вредит экономике. Но время на стороне России. Пауза позволит Москве быстрее адаптироваться и смягчить удар от карательных мер», — пишет обозреватель.