Bloomberg: власти Германии попросили граждан экономить российский газ

Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер призвал немцев сократить потребление природного газа из-за сокращений поставок газа из России, пишет Bloomberg.
«Уменьшение объема поставок российского газа может всех нас — как обычных потребителей, так и предприятия, — поставить в довольно затруднительную ситуацию. Мы должны избегать этого как можно дольше — с помощью экономии и накопления газа», — заявил он.
По словам эксперта, снижение потребления поможет Германии заполнить хранилища перед началом нового отопительного сезона.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ.
Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.