Bloomberg узнал о планах Германии отказаться от российской нефти к 2023 году

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Германия до конца 2022 года откажется от российской нефти даже при условии отсутствия соглашения по этому вопросу у ЕС. Об этом передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в немецком кабмине.
Правительство во главе с канцлером Олафом Шольцем намерено продвигать отказ от российской нефти как часть европейских санкций против России. Берлин уже приступил к подписанию соглашений с альтернативными поставщикам энергоносителей. Страны, которые могли бы заменить российские поставки, не уточняются.
Немецкая сторона считает, что в ближайшие шесть–семь месяцев сможет разобраться с логистическими проблемами. Шольц планирует обсудить отказ от российского топлива с премьером Нидерландов Марком Рютте 19 мая, а также с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани 20 мая.
Российская сторона в случае европейских санкций сможет переориентировать поставки нефти на рынки других стран. Одной из них может стать Афганистан, который уже подтвердил желание расширить энергетическое сотрудничество с РФ, передает РИАМО.