Bloomberg узнал о готовности стран ЕС идти на уступки Путину

Европейские страны по примеру Венгрии принимают условия президента России Владимира Путина по оплате газа в рублях. Внимание на это обратили обозреватели Джон Фоллейн и Альберто Нарделли в своей статье для Bloomberg.
Попытки Евросоюза «наказать» РФ не выходят за рамки обычных угроз. Одним из свидетельств этому является нежелание нанести удар по энергетической отрасли, которая является одной из ключевых для Москвы, говорится в материале.
«Основное внимание было уделено отказу Венгрии поддержать санкции, однако другие страны уступают требованиям Путина о платежах за газ в рублях», — пишут обозреватели.
Сейчас в Евросоюзе наблюдается раскол между западными и восточными странами. Они не могут договориться по поставкам оружия Украине, диалогу с Россией и условиям, которые необходимо принять Киеву в рамках будущего мирного договора. Вместе с этим идет очевидное затягивание переговоров о введении запрета на поставки российской нефти.