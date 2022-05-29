Bloomberg узнал о готовности стран ЕС идти на уступки Путину

Сейчас в Евросоюзе наблюдается раскол между западными и восточными странами. Они не могут договориться по поставкам оружия Украине, диалогу с Россией и условиям, которые необходимо принять Киеву в рамках будущего мирного договора. Вместе с этим идет очевидное затягивание переговоров о введении запрета на поставки российской нефти.