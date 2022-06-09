Bloomberg указал на «серьезный провал» США в отношении России

Отказ многих стран критиковать российскую спецоперацию на Украине стал причиной «провала» и «серьезной ошибки» США и их союзников. К такому выводу пришли журналисты Bloomberg.
Против санкционного давления на Россию высказались ряд стран Африки, Латинской Америки и Азии. По мнению авторов статьи, США должны признать свой провал, чтобы в дальнейшем его исправить.
«Попросту обескураживающая терпимость Глобального Юга к действиям России — это провал США и их друзей, который надо исправлять», — говорится в материале.
На голосовании в Генассамблее ООН от «осуждения» России воздержались 35 государств. В их число входят Китай, Индия, ЮАР и многие другие страны. Журналисты считают, что смесь из российских поставок оружия, китайских инвестиций и «пренебрежения со стороны США» убедила многие государства, что союз с Вашингтоном «бесперспективен».