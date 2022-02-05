Bloomberg-технологии: сенатор Ковитиди вывернула наизнанку суть идеи фейка о «вторжении» РФ

Согласованная российско-китайская позиция по целому спектру двусторонних и международных отношений, а также подписание ряда важнейших документов, не могли оставить равнодушными недругов России и Китая.

Едва дождавшись окончания встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, американское издание Bloomberg, активно продвигающее проамериканскую повестку с антироссийским характером, вдруг «ошиблось», опубликовав заведомо лживый заголовок о российском «вторжении» на Украину.

Осуществленная американским изданием провокация является лишь эпизодом в массовой психологической атаке, осуществляемой на сознание рядовых американцев и европейцев. Следует напомнить американским коллегам, что мир уже давно не однополярный и влияния США небезгранично.

Подобные Bloomberg-технологии просматриваемы, поскольку системно кодируют подсознание людей, а значит — преступны, поскольку всегда имеют прямой умысел, мотив, предмет преступного посягательства, заказчика, пособников и исполнителя. Мир больше не будет терпеть «мутные» схемы с такими же сомнительными американскими стандартами, экономическую и политическую травлю неугодных стран, путем односторонних санкций и надуманных бойкотов, прикрывая этим фактически экономическое и политическое вторжение американской лже-демократией. Все это свидетельствует о необходимости серьезного реформирования мировой системы глобального управления.

В таких геополитических условиях, в том числе учитывая давление, оказываемое Вашингтоном и его союзниками на Москву и Пекин, с целью сдерживания России и Китая, не желающих подчиняться Вашингтону, в новый исторический период особо значимо стратегическое партнерство и двусторонняя поддержка.

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