Bloomberg: страны G7 планируют ввести ценовой потолок на российскую нефть

Согласно некоторым источникам агентства, лидеры Евросоюза планируют в конце мая провести собрание и обсудить ситуацию на Украине, а также поддержать ценовой потолок цен на черное золото из России. Однако другие источники утверждают, что план по ограничению стоимости российской нефти далек от реализации.