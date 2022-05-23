Bloomberg: страны G7 планируют ввести ценовой потолок на российскую нефть

«Большая семерка» считает необходимым сформировать картель, который установит порог цены на российскую нефть. Об этом заявила глава минфина США Джанет Йеллен, сообщает агентство Bloomberg.
Действия такого картеля смогли бы сократить нефтяные доходы России, говорится в статье.
Согласно некоторым источникам агентства, лидеры Евросоюза планируют в конце мая провести собрание и обсудить ситуацию на Украине, а также поддержать ценовой потолок цен на черное золото из России. Однако другие источники утверждают, что план по ограничению стоимости российской нефти далек от реализации.
«Многие, включая меня, считают этот вариант привлекательным с общеэкономической точки зрения, но на самом деле запуск такого механизма представляет собой сложную задачу, все эти вопросы еще не проработаны», — отметила Йеллен.
Китайский эксперт в области энергетики Хань Сяопин ранее рассказал о перспективах сотрудничества КНР и России, сообщает «ФедералПресс».