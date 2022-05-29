Bloomberg: страны ЕС рассматривают возможность отсрочки нефтяного эмбарго

Еврокомиссия направила предложение странам-участницам ЕС. Оно подразумевает отсрочку по нефтяному эмбарго против России, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Данное решение рассматривается в свете отказа Венгрии принять шестой пакет санкций, подразумевающий полный запрет на поставки нефти из России. Таким образом, считает Еврокомиссия, у стран получится договориться и ввести ограничения, которые устраивают всех.
«Европейский Союз предложил запретить доставляемую по морю нефть из России и отложить введение ограничений на импорт по ключевому трубопроводу (“Дружба”. — Прим. ред.), чтобы удовлетворить возражения Венгрии и договориться по застопорившемуся пакету санкций», — говорится в статье.
За это время, уверена Еврокомиссия, Венгрия найдет «техническое решение» в соответствии со своими потребностями. Кроме того, это решит проблемы стран, не имеющих выхода к морю.