Bloomberg: страны ЕС готовы предоставить Украине статус кандидата на вступление

Страны-участницы Евросоюза планируют официально предоставить Украине статус кандидата на вступление. Такое решение будет озвучено уже на этой неделе, передает агентство Bloomberg.
Соответствующий вопрос обсуждался членами ЕС на встрече 20 июня. Согласно информации агентства, никто из стран не выступил против предоставления Украине статуса кандидата.
В минувшую пятницу Еврокомиссия рекомендовала дать статус Украине и Молдавии. Официальное решение по этим странам и Грузии будет принято в рамках брюссельского саммита, который пройдет с 23 по 24 июня.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также призвал дать статус кандидата Боснии и Герцеговине. Однако, как отметил собеседник агентства, это считается «проблематичным».