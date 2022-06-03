Bloomberg сообщил об отключении Финляндии от российской линии электропередач

Напомним, что ряд европейских стран лишились поставок российского газа, отказавшись оплачивать энергоресурсы по рублевой схеме, предложенной Москвой. Так, с 31 мая нидерландский газовый концерн GasTerra больше не получает голубое топливо из России. По информации, полученной от «Газпрома», нидерландская компания не оплатила апрельские счета.