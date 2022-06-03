Новости0

Bloomberg сообщил об отключении Финляндии от российской линии электропередач

Bloomberg сообщил об отключении Финляндии от российской линии электропередач
pexels.com

Финская электросетевая компания Fortum отключилась от межгосударственной линии электропередач Иматра-Светогорск из-за прекращения поставок энергии с российской стороны, пишет американское информагентство Bloomberg.

«Межсистемная ЛЭП между Иматрой и Светогорском отключена на неопределенный срок в связи с прекращением поставок», — отметил автор материала, ссылаясь на внутренние документы Fortum.

Ранее дочерняя компания российской «Интер РАО» сообщила о прекращении поставок электроэнергии из РФ в Финляндию из-за неуплаты Хельсинки. Это произошло 14 мая.

Напомним, что ряд европейских стран лишились поставок российского газа, отказавшись оплачивать энергоресурсы по рублевой схеме, предложенной Москвой. Так, с 31 мая нидерландский газовый концерн GasTerra больше не получает голубое топливо из России. По информации, полученной от «Газпрома», нидерландская компания не оплатила апрельские счета.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.