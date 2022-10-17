Bloomberg сообщил об отказе Китая поставлять СПГ в Европу

Власти Китая указали крупным госкомпаниям не перепродавать сжиженный природный газ (СПГ) покупателям в Европе и Азии, а оставить его в своей стране для обеспечения отопительного сезона, сообщает Bloomberg.
«Национальная комиссия по развитию и реформам, главный экономический орган страны, приказала компании PetroChina Co, Sinopec и Cnooc Ltd. оставить зимние грузы для внутреннего использования», — рассказали источники Bloomberg.
Сообщается, что госкомпании Китая имеют крупные контракты на покупку СПГ у экспортеров в США. В этом году китайские компании перепродали часть товаров покупателям из Европы, так как внутри страны не было высокого спроса. В статье Bloomberg отметили, что отказ Китая от поставок газа в Европу обострит энергокризис.
Ранее итальянский министр предсказал Европе «страшную и неопределенную зиму» из-за энергокризиса.