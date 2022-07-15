Bloomberg: Россия сформирует эталонный сорт нефти

Россия разработала план по созданию национального маркерного сорта нефти в следующем году. Такую информацию распространило агентство Bloomberg со ссылкой на документацию проекта.
Издание утверждает, что источники в российском правительстве подтвердили работу над формированием национального нефтяного эталона. Он даст возможности сбывать отечественное топливо без внешних ограничений и западного давления.
Согласно данным документа, на который опирается Bloomberg, министерства РФ, Центробанк и производители нефти могут начать торговлю черным золотом на национальной платформе уже осенью 2023 года. А с марта по июль Россия начнет активно привлекать зарубежных партнеров.