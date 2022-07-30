Bloomberg: Россия применила фирменный газовый гамбит против Запада

Обозреватели издания Bloomberg заявили, что Россия провела экономическую контратаку на ЕС, использовав свой фирменный гамбит с газом.
Москва столкнулась с новыми западными санкциями после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. В связи с этим в России вырабатывались контрмеры, направленные на обеспечение нормального функционирования экономики.
Так, в РФ потребовали оплачивать поставки российского газа в рублях. По словам авторов Bloomberg, одним из авторов этой инициативы стал помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин.
«Когда из-за санкций крепость под названием Россия казалась менее неприступной, Максим Орешкин придумал фирменный гамбит, чтобы прорвать экономическую осаду. 23 марта Владимир Путин нанес ответный удар, потребовав, чтобы противники России в Европе оплачивали свои огромные счета за природный газ в рублях», — отмечается в статье.
По словам обозревателей, оборонительные меры, введенные Москвой, помогли избежать наихудшего сценария, при котором Россия могла бы понести серьезный экономический ущерб, когда новые пакеты санкций только начинали водиться.
«Рубль восстановил свои ранние потери и стал лидером, поскольку десятки миллиардов долларов и евро поступают за энергоносители и другие экспортные товары», — цитирует «ПолитРоссия» аналитиков Bloomberg.
Авторы отметили, что в дальнейшем Максим Орешкин принял участие в разработке плана, который помог России справиться с отключением банков от международной платежной системы SWIFT.