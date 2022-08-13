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Bloomberg: рекордная засуха может «добить» оставшуюся без российского газа Европу

Bloomberg: рекордная засуха может «добить» оставшуюся без российского газа Европу
pxhere.com

Энергетический кризис в Европе, спровоцированный введением антироссийских санкций, может ухудшиться из-за рекордной засухи и обмеления рек. Такое заявление сделали обозреватели издания Bloomberg.

Из-за жары на следующей неделе Рейн продолжит высыхать, что приведет к ухудшению ситуации в Европе – такая аномалия ограничит поставки жизненно важных товаров в ряд стран ЕС по реке.

«Климатический кризис произошел в худшее из возможных времен, когда Европа погрузилась в кризис энергоснабжения, усугубившийся конфликтом на Украине. Изменение климата — засуха рек Европы только усугубит кризис стоимости жизни», – пишут аналитики Bloomberg.

Последствия засухи, как отмечают в издании, могут «добить» оставшуюся без российского газа Европу.

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