Bloomberg рассказал о новых MacBook Pro, Mac mini и Apple TV

Как сообщает известный инсайдер, он же редактор Bloomberg Марк Гурман, Apple представит новые MacBook Pro ближе к концу 2022 года.

По его словам, Apple традиционно две версии своих ноутбуков, которые будут оснащены 14- и 16-дюймовым экранам. Главной особенностью новинок станет улучшенная версия однокристальной системы Apple М2, которая дебютировала летом этого года в MacBook Air. Гурман утверждает, что новые чипы будут называться Apple М2 Pro или М2 Max.





Кроме того, Bloomberg утверждает, что Apple разрабатывает новую версию Mac mini на базе Apple М2, а также Apple TV следующего поколения с Apple А14 Bionic от iPhone 12 и 4 ГБ оперативной памяти. Ожидается, что обе эти новинки тоже будут представлены до конца 2022 года.