Bloomberg: Путин не позволит странам-участницам ОПЕК+ снизить цены на нефть

«Если группа всерьез подумает о том, чтобы снова увеличить добычу – а нет никакой гарантии, что это произойдет – ОПЕК может увеличить целевые показатели для всех участников. Но это просто увеличит разрыв между запланированным и фактическим производством, учитывая, что немногие страны смогут добывать больше, чем они уже добыли», – сказано в публикации.