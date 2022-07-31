Bloomberg: Путин не позволит странам-участницам ОПЕК+ снизить цены на нефть

Президент России Владимир Путин не позволит странам-участницам ОПЕК+ пойти на поводу у Запада и снизить стоимость нефти. Об этом сообщила аналитик агентства Bloomberg Джулиан Ли.
Страны-участницы ОПЕК проведут встречу 3 августа и рассмотрят просьбу США об увеличении добычи черного золота. Однако как отмечает Ли, предпосылок об оказании Вашингтону помощи на данный момент нет, пишет «ПолитРоссия».
«Если группа всерьез подумает о том, чтобы снова увеличить добычу – а нет никакой гарантии, что это произойдет – ОПЕК может увеличить целевые показатели для всех участников. Но это просто увеличит разрыв между запланированным и фактическим производством, учитывая, что немногие страны смогут добывать больше, чем они уже добыли», – сказано в публикации.
Любой план по перераспределению квот страны ОПЕК могут встретить категорично. Одна из причин заключается в том, что государства дорожат отношениями с РФ, которой не выгодно снижение цен.
«Путин не позволит ОПЕК помочь снизить цены на нефть. Я не думаю, что Россия уступит какую-либо из своих целей другим членам, даже на временной основе. Страны ОПЕК потратили много политического капитала, чтобы привлечь Москву в свою более широкую группу, и будут делать почти все, что необходимо, чтобы удержать ее там», – пишет Джулиан Ли.
Противники Москвы при этом страдают от дефицита нефти. Кроме того, им невыгодны высокие цены на энергоносители. При таком сценарии Западу придется снижать спрос на топливо.