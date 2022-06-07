Bloomberg: Путин нанес удар по самому больному месту Европы

Американское издание Bloomberg опубликовало статью, в которой сообщается о том, что президент России Владимир Путин сумел нанести удар по самому больному месту Европы — энергоресурсам, рост цен на которые привел к высокой инфляции и экономическому спаду, пишет РИА Новости.
«Несмотря на то что Европейский союз выдвигает самые жесткие ограничения против России, количество компромиссов растет, начиная от уступок насчет поставок нефти по трубопроводу и заканчивая исключением патриарха Кирилла из санкционного списка», — сообщается в издании.
По мнению автора материала, страны Запада устали от последствий санкций, что подтверждает тот факт, что «финансовое оружие» не совершенно, а его применение может привести к непредвиденным последствиям.
По данным Bloomberg Economics, РФ получит от продажи нефти и газа порядка 285 млрд долларов в 2022 году. Если прибавить к этому выгоду от продаж других товаров, то это более чем компенсирует 300 млрд долларов российских валютных резервов, замороженных в рамках санкций, отметили эксперты.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ.
Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.