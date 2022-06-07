Bloomberg: Путин нанес удар по самому больному месту Европы

По данным Bloomberg Economics, РФ получит от продажи нефти и газа порядка 285 млрд долларов в 2022 году. Если прибавить к этому выгоду от продаж других товаров, то это более чем компенсирует 300 млрд долларов российских валютных резервов, замороженных в рамках санкций, отметили эксперты.