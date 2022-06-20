Bloomberg: поздравление Путина Си Цзиньпину стало посланием Западу

Профессор государственного управления в колледже Клермонт Маккенна Минсин Пей в материале для издания Bloomberg заявил, что президент РФ Владимир Путин не случайно выбрал момент для переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином.
«Путин и Си, которые встречались друг с другом 38 раз с 2013 года, по сообщениям, являются близкими друзьями. Их телефонный разговор был приурочен к дню рождения лидера Китая, но он был организован и для того, чтобы отправить послание Западу», — пишет автор.
Минсин Пей считает, что если раньше отношения Пекина и Москвы напоминали скорее брак по расчету, то теперь Россия и Китай видят друг в друге надежных союзников в противостоянии Соединенным Штатам.
«Узы, объединяющие Россию и Китай, сильнее, чем во времена холодной войны, в то время как силы, которые могут их разъединить, слабее», — подчеркнул автор.
По словам профессора, близкие отношения между Путиным и Си Цзиньпином играют особую роль: оба лидера разделяют похожие ценности и неприятие западного видения мира.
Между Путиным и Си Цзиньпином 156 июня состоялся телефонный разговор, оба лидера констатировали, что отношения между Пекином и Москвой находятся на высочайшем уровне.