Bloomberg: поздравление Путина Си Цзиньпину стало посланием Западу

«Путин и Си, которые встречались друг с другом 38 раз с 2013 года, по сообщениям, являются близкими друзьями. Их телефонный разговор был приурочен к дню рождения лидера Китая, но он был организован и для того, чтобы отправить послание Западу», — пишет автор.